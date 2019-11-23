غدا.. حلقة بحثية بـ"القاهرة السينمائي" عن العلاقة التبادلية بين السينما والأحداث التاريخية منذ 1952

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالتعاون مع جمعية نقاد السينما المصرية، حلقة بحثية بعنوان (الجدل في الحدث التاريخي في السينما المصرية في الفترة ما بين 1952 - حتى الآن)، والتي تدور حول العلاقة التبادلية بين السينما والأحداث التاريخية والاجتماعية في التاريخ المصري منذ عام 1952.

يتم مناقشة الأبحاث يومي 24، 25 نوفمبر الجاري، في قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بواقع جلستين يوميا، على أن تبدأ الأولى في الثانية عشر ظهرًا، ومن المقرر أن يتم مناقشة بحثين في كل جلسة.

يشارك في الحلقة البحثية، عدد من النقاد والباحثين البارزين: كمال رمزي، ماجدة خير الله، أحمد عبدالعال، سهام عبدالسلام، رانيا يحيي، عصام زكريا، محمد سيد عبدالرحيم، علياء طلعت.