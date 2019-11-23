"استغرقت 5 ساعات".. هنيدي يطمئن جمهوره بعد إجراء عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر: كشف الفنان محمد هنيدي، عن خضوعه لعملية جراحية الأيام الماضية بأحد مستشفيات المهندسين، ولم يعلن تفاصيلها. ونشر هنيدي، صورة له قبل العملية، عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "الحمد لله.. صورة قبل العملية اللي عملتها من ٣ أيام، خمس ساعات متواصلة.. الحمد لله قومنا بالسلامة". يذكر أن محمد هنيدي، يستعد لتصوير فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز"، وشارك فى موسم الرياض بمسرحيته "3 أيام فى الساحل"، للمخرج مجدى الهواري.

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