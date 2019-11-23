تراند اليوم : صدمة بالفيديو.. حليمة بولند عارية تمامًا داخل "البانيو"



صدمت الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند ، الجميع بظهورها عارية تمامًا داخل "البانيو" في أحد الفنادق الضخمة في سويسرا.

ونشرت حليمة بولند الفيديو عبر حسابها على موقع "سناب شات"، وعلقت عليه قائلة :" هذا وضعي حاليًا وانا أسمع القصص والحكايات اللي يألفوها عني وأخباري اللى انا ما أعرفها من نفسي".

وأثارت الإعلامية الكويتية الميرة للجدل، حالة غضب وهجوم عليها، خاصة أن ما تفعله يتسم الجرأة، فيما وصفها البعض بأنها تسيئ لأهل الكويت، وطالبها متابعون بالتوقف عن نشر الصور والفيديوهات المثيرة، إلا انها لم ترد على أي منهم.