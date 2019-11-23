تراند اليوم : شاهد| إعلامية شهيرة تكشف: هذا الفيديو سبب طلاقي...



بعد أن أطلت قبل أيام لتعلن عن طلاقها من زوجها، وسط دهشة جمهورها، قالت الإعلامية المصرية، سالي فؤاد، إن الحسد هو السبب وراء انفصالهما.

وحثت "سالي" في مقطع فيديو، الأزواج على عدم نشر تفاصيل حياتهم اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن "الحسد هو سبب انهيار علاقتها مع زوجها بعد مكالمته الأخيرة معها على الهواء في عيد ميلادها في العام الماضي.

وفي تك المكالمة، قالت إن زوجها هنأها بالقول: "ربنا يخليك لينا الناس بتحسدني عليك، وربنا يخليك للولاد"، لترد عليه بتأثر: "ربنا يخليك أنت سندي في حياتي".

وأشارت إلى أنها قبل ذلك بعام هنأته في فيديو بعيد ميلاده، ومن ثم اندلعت بعدها المشاكل بينهما، بعد أن تجاوز عدد المشاهدين له أكثر من مليون.‏

وكانت الإعلامية المتخصصة في التغذية جذبت الأنظار إليها بعد ظهورها مؤخرًا بالحجاب.

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وأطلت "سالي" بالحجاب مؤخرًا في إحدى حلقات برنامجها التي استضافات خلالها مصممة الحجاب إيمان حسن، التي عرضت مجموعة من أحدث تصميماتها.

ونشرت "سالي" مجموعة من الصور لها بالحجاب عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "نورتني ايمان باجمل الوان طرح النهاردة ???????? وجربنا لفات كمان".

يذكر أن سالي تخصصت في تقديم برامج الطهي وظهرت على العديد من الفضائيات منذ بداية ظهورها منها "نايل فاملي" و"المحور".