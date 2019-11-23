حظي مقطع فيديو للمطربة الشعبية “موضى الشمراني”، أثناء إحيائها لأمسية غنائية في مطعم الدراعة بالبوليفارد بالرياض، الإثنين الماضي، بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول النشطاء الفيديو بكثافة، مؤكدين إعجابهم بصاحبة الصوت، والتي ظهرت لأول مرة للكثيرين منهم.

وقالت مغردة: “أول مرة أشوف وجهها حلو أنها محتشمة وغير كذا ما أتخيل أكون بمطعم وآكل وفيه هذا النوع من الأغاني لأن مو معقولة آكل وهذا الدح فوق راسي أكيد بقوم أرقص.

وعلقت مغردة أخرى قائلة: “والله فنانة كبيرة وتستحق أن تغني بمسرح كبير يليق فيها”، فيما أضاف معلق أخر ساخرا: “تروح ذات المطعم تتورط ما تدري تأكل ولا تتنكس”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. شاهد: المطربة الشعبية موضي الشمراني تحيي حفلا غنائيا في مطعم بالبوليفارد بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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