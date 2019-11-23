شاهد: بيع عود راشد الماجد في المزاد بسعر مذهل .. وتركي آل الشيخ يفاجئه في ليلة السندباد

هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الفنان راشد الماجد بعد بيعه عوده الذي عرضه في المزاد العلني تزامنا مع ليلة السندباد بمبلغ 600 ألف ريال عبر مكالمة هاتفيه.

وقال آل الشيخ ف اتصاله الهاتفي: أحب أحي الضيوف وأحي نجم الليلة الفنان راشد الماجد حيث مدحه قائلا أنه والنجاح وجهان لعملة واحدة وأيقونة من أيقونات المملكة العربية السعوديه وأنه يستحق التكريم من هيئة الترفيه وشكر ال الشخ ولي العهد الامير محمد بن سلمان علي رعايته للفنون ف المملكة قائلا ان لولاه لا يستطيعون فعل شئ كما طلب ال الشيخ من راشد الماجد أن يهديه مقطع من أغنية لوالدته.

وكان راشد الماجد قد صرح من قبل أن هذا العود له مكانة خاصة جداً لديه منذ نحو 27 عاماً، وهو إهداء من الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، ولحن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها (شرطان الذهب) و(رجاوي) و(أغلى حبيبة) وغيرها”