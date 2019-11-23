الليلة.. توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية بمهرجان القاهرة السينمائي

يستضيف مهرجان القاهرة السينمائي، في التاسعة من مساء اليوم، حفل توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوربية، وذلك قبل عرض الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

المبادرة التي انطلقت لأول مرة خلال

الدورة 41، تقام بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة (ترويج السينما الأوروبية European Film Promotion).

كان قد أعلن مؤخرا عن الأفلام الثلاثة التي رشحها للجوائز 42 ناقداً من 13 دولة،

من بين 24 فيلماً من مختلف الدول الأوروبية عبر موقع Festival Scope، ومن المقرر أن يعرض اثنين منها ضمن قسم البانوراما الدولية، هما الإسباني "بونويل في متاهة السلاحف" إخراج سلفادور سيمو، والمقدوني "الإله موجود واسمه بترونيا"، إخراج تيونا ستروغر ميتيفسكا، بالإضافة إلى الفيلم البولندي "جسد المسيح" إخراج يان كوماسا.