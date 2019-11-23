فن ومشاهير

فيلم بيروت المحطة الأخيرة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

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يقام في الثالثة والنصف عصرًا الفيلم اللبناني "بيروت المحطة الأخيرة" على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.

ومن المقرر أن يستكشف الفيلم مفاهيم الحدود والهوية والانتماء في منطقة من العالم كُتب عليها أن تكون دائمة الاضطراب.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في

الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

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