تراند اليوم : محمد يخطف ثاني سيارة في معرض موسم الرياض

استطاع الفنان المصري محمد رمضان، خطف ثاني سيارة في معرض موسم الرياض للسيارات في المملكة العربية السعودية، الذي انطلقت فعالياته، يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى 26 نوفمبر 2019.

واستغل الفنان المصري فرصة تواجده في المعرض لإقامة حفلة غنائية مساء الخميس، ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G65، يتوفر منها 65 سيارة فقط في العالم، إحداها ذهبت إلى محمد رمضان.

وظهر رمضان في مقطع فيديو، نشر على حساب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، يتحدث فيه عن غيرته من شراء البرازيلي رونالدينيو سيارة أستون مارتن، طراز (رابيد AMR)، ليصبح بعدها ثاني مشترٍ في معرض الرياض للسيارات.

​وخطفت سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) قلب البرازيلي رونالدينيو، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.