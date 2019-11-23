تراند اليوم : بسبب Game of thrones .. المشاهد الجنسية محتاجة تصريح

أصدرت رابطة المخرجين البريطانيين قائمة قائمة إرشادات خاصة بمشاهد الجنس والتعري فى الأفلام والمسلسلات البريطانية، وذلك بعد تصريحات الممثلة الإنجليزية “إيميليا كلارك” حول مشاهد المسلسل الشهير”Game of thrones”.

كانت الممثلة البريطانية قد وصفت مشاهد العري في المسلسل الشهير بأنها “مروعة”، وأرجعت ذلك في تصريحات سابقة أنها كانت صغيرة في السن وحاولت التعامل مع الأمر بشكل احترافي، حتى وصل الأمر إلى تصوير تلك المشاهد وهي تحت تأثير الكحوليات لتتجاوز نوبات البكاء الشديد التي كانت تنتابها، وهو ما دفع رابطة المخرجين في بريطانيا إلى إصدار قائمة الإرشادات.

وتهدف الرابطة التى تضم مخرجي السينما والتلفزيون في بريطانيا إلى وضع أفضل طريقة للتعامل مع الممثلين أثناء تصوير مشاهد التعري، مؤكدين أن من حق الجميع الشعور بالأمان أثناء العمل، وتوصي الإرشادات، التي نشرها موقع “BBC عربي”، بمنع التعري التام في أي اختبار للعب دور في فيلم أو مسلسل، وبمنع نصف التعري في الاختبارات الأولى للتمثيل.

وتنص الإرشادات على أن “اختبارات الأداء، بسبب طبيعتها الخاصة، تبنى على أساس اختلال موازين القوى”، وأن “بعض الممثلين قد يشعرون أنهم ملزمون بالاستجابة لطلبات غير مريحة للحصول على الدور”.

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وتوصي الرابطة أن يرتدي الممثلات “البكيني” والممثلون “سترة سباحة” وأن يكونوا مع مرافق، إضافة إلى المطالبة بإخطار يسبق اختبار التمثيل بنحو 48 ساعة والحصول على نص كامل لأي مشاهد تتطلب عريا غير كامل، كما يجب أيضا على المنتجين الحصول على موافقة واضحة مكتوبة من الممثل أو الممثلة قبل تصويرهم في مشاهد “عري تام أو شبه عري”.

وقالت “سوزان وايت” رئيسة رابطة المخرجين البريطانيين “نحن جميعا هنا لأننا نريد أن نروي قصصا مؤثرة، ولا يجب وضع أي ممثل أو فرد من الطاقم في موقف يشعره بأنه غير آمن أو مستَغل، خاصة إن كانوا يعملون في مشاهد حساسة”.

وتابعت المخرجة الحائزة على جائزة “البافتا”، “طوال مسيرتي العملية عرفت أهمية التعامل مع المحتوى الحساس باحترافية، لائحة الإرشادات التي وضعتها رابطة المخرجين البريطانيين تضع المعايير المنظمة لإخراج المشاهد الحميمية، وستساعد في خلق بيئة عمل آمنة للجميع أثناء تصوير أي فيلم أو مسلسل”.