محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن خضوعه لعملية جراحية منذ عدة أيام.

الفنان المصري نشر صورة له بملابس المستشفى، قبل إجراء العملية، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

هنيدي أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من ٣ ايام ، خمس ساعات متواصلة.. الحمد لله قومنا بالسلامة”، دون أن يكشف أي شيء عن تفاصيل مرضه.

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ومن المقرر أن يستأنف الفنان المصري محمد هنيدي العمل على فيلمه “كينج سايز”، حيث يعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته.

وكان محمد هنيدي قد انشغل مؤخرا بمسرحية “3 أيام فى الساحل” بطولة محمد هنيدي، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى، وسامية الطرابلسى، وتأليف حاتم حسين، وإخراج مجدى الهوارى.

يذكر أن مسرحية “٣ أيام في الساحل”، حققت نسبة نجاح كبيرة خلال عرضها وتم عرضها في السعودية خلال فعاليات موسم جدة.