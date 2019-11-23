حلا شيحة وهنا الزاهد وبشرى يشعلن حفل الهضبة رقصا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة، في الحفل الذي أحياه الفنان عمرو دياب، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم.

و حضرت الفنانة بشرى، الحفل وشاركت متابعيها بفيديو منه ظهرت فيه مع حلا شيحة وهنا الزاهد يرقصن على أغنية “ما بلاش نتكلم في الماضي”.

وشارك في الحفل عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، وبشرى، أمينة خليل، إنجي وجدان، إنجي المقدم، رشا مهدي، إيمان العاصي، أيتن عامر، ليلى علوي، إلهام شاهين، كريم قاسم، أمير المصري، لبلبة، هند عبدالحليم.

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على الصعيد الفني، كانت حلا شيحة، قد شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل “زلزال” وهو أول أعمالها الذي عادت من ‏خلاله ‏بعد غياب طويل ‏عن الساحة الفنية، خلال شهر رمضان الماضي.

وكانت حلا شيحة، قد أعلنت عن استعدادها للمشاركة في عمل باللهجة الصعيدية وذلك للمرة الأولى مؤكدة انها شخصية مختلفة عليها تمامًا.