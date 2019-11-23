تامر حسني يتألق في ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري تامر حسني، حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلى لاولمبياد طوكيو.

تامر حسني، قدم خلال الحفل أغنية “إحنا جيل جديد”، وهي من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع عبدالرحمن شوقي، ميكس وماستر عادل حقي، والحفل من تنظيم وليد منصور .

وكان كريم العراقي قد تقدم للفراعنة بالهدف الأول، ومن ثم خطف المنتخب الإيفواري التعادل في الوقت القاتل ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين وفي أواخر الشوط الإضافي الثاني انتزع رمضان صبحي هدف البطولة من متابعة لتسديدة أحمد ياسر ريان التي ارتدت من يد حارس كوت ديفوار.

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يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتوج فيها مصر بالبطولة الأفريقية تحت 23 عاما في المشاركة الثالثة لها بهذه البطولة، حيث حصدت المركز الثالث في المشاركة الأولى في المغرب 2011، ولكنها ودعت في المشاركة الثانية بالسنغال من الدور الأول في 2015.

من ناحية أخرى يستعد الفنان تامر حسني، لطرح فيلم “الفلوس”، خلال الفترة المقبلة، و يشارك في بطولته تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎.