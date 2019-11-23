نجمة روك أمريكية تغني لرئيس الأرجنتين دون فرقة موسيقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، نجمة الروك الأمريكية، باتي سميث، الجمعة، التي غنت له دون فرقة موسيقية.

وتقوم سميث بجولة غنائية في أمريكا الجنوبية تختتمها في العاصمة الأرجنتينية، بوينوس أيريس، حيث التقت فرنانديز العاشق لموسيقى الروك، وسبق له أن قال إنه سمى كلبه "ديلان" تيمنا ببوب ديلان.

وتبادلت باتي سميث (72 عاما) الحديث لدقائق مع ألبرتو فرنانديز ومعاونيه قبل أن تؤدي أغنية "وينج"، ودونت إهداء على كتاب جلبه الرئيس معه.

ونشر فرنانديز عدة صور ومقاطع فيديو حول اللقاء عبر تطبيق "أنستقرام" وعلق عليها بقوله: "تتمتع باتي برؤية واضحة جدا حول الوحدة التي ينبغي تطبيقها في أمريكا اللاتينية لمواجهة التحديات الحالية".

ويتولى الرئيس الجديد مهامه رسميا في 10 ديسمبر/كانون الأول.