شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل رامى صبرى فى الرياض لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم رامى صبرى عن تأجيل حفله ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه، والذى كان من المقرر احيائه يوم الجمعة المقبل، بسبب سوء الأحوال الجوية كما ذكر رامى على صفحته بموقع فيس بوك ويتمني السلامه لكل أهل الرياض .

من ناحية أخرى طرح رامى فيديو كليب من ألبومه جديد لأغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى.

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وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".