سيلينا جوميز تكشف عن موعد طرح ألبومها الجديد وتؤكد: جزء من مذكراتى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية سيلينا جوميز محبيها وعشاقها بإعلان موعد إطلاق ألبومها الغنائى الجديد، وهو الخبر الذى لاقى إعجاب الكثير من عشاق ومحبى النجمة الشابة، حيث حددت جوميز أن تطلقه فى عام 2020.

وأكدت سيلينا جوميز أنها ستعلن عن اسم الألبوم قريبا، وكذلك أسماء الأغنيات الموجودة فى الألبوم المقرر إطلاقه فى 10 يناير 2020، وأشارت جوميز البالغة من العمر ( 27 سنة ) أن هذا الألبوم يعد جزءا من مذكراتها من السنوات القليلة الماضية، وأشارت إلى أنها لا تستطيع الانتظار حتى موعد إطلاق الألبوم.

وكانت سيلينا جوميز قد نشرت مقطع فيديو قصير يحتوى على صور بالأبيض والأسود و لحظات مختلفة فى حياتها اضافة الي مقطع من كليب أغنية " Look At Me Now " على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير إنستجرام لكى تعلن عن موعد البومها الجديد، وحقق الفيديو نسبة مشاهدة تخطت الـ 6 ملايين مشاهدة فى يوم واحد فقط.