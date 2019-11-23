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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. راشد الماجد يتألق فى حفلات موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم راشد الماجد أمس الجمعة حفلا غنائيا بعنوان "ليلة السندباد" فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.
راشد الماجد
راشد الماجد
من ناحية أخرى أشعل راشد الماجد، حماس الجمهور خلال حفله بالسعودية بعدد من الأغانى ومنها "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل، ماجاني النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيري تلون، اسقني حب، قم قم" وغيرها.
راشد الماجد
راشد الماجد
يذكر أن راشد الماجد الذى بدأ مسيرته الفنية عام 1984 استطاع أن يحقق شعبية جارفة فى الوطن العربى، ومن أبرز أعماله "ويلو" و"عطاشى" و"يا كل عمرى" و"يا قلبى" وغيرها.
راشد الماجد
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