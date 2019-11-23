شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج حفل افتتاح القاهرة السينمائى في دورته الـ 41 يكشف كواليس تحضيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المخرج هشام فتحي عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي جاءته حول حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى دورته ال ٤١، مؤكدًا على أنه استقبل التهاني من رئيس المهرجان محمد حفظي ومنه شلبي ويسرا، وعدد كبير من الأصدقاء المخرجين فور انتهاء الحفل.

‫

وأضاف فتحي في حديثه أن العمل على فكرة حفل افتتاح المهرجان استغرق أكثر من أربعة أشهر، لكن التنفيذ استغرق شهرا للجزء المعروض على الشاشة خلال الحفل، وسبقتها تحضيرات بحثية استغرقت شهرا أيضًا.

‫وأكد فتحي أنه هو صاحب اختيار النجمين خالد الصاوي وأحمد داوود والنجمة دينا الشربيني، مؤكدًا أنه لم وافقوا فور عرض تقديم الحفل عليهم وبدون مقابل مادي، مضيفًا أن اختيار كل منهم جاء بعد دراسات كثيرة فخالد الصاوي وحش على المسرح ولديه قبول من الجمهور، ودينا كانت تتحدث عن قضية مهمة لـ 6 سيدات استطعن أن يقفن على أرجلهن من جديد ويتألقن خلال مسيرتهن الفنية بعد الأزمات التي ألمت بهن.





وعن التكلفة، قال فتحي إن إدارة المهرجان لم تبخل ماليا على إخراج حفل افتتاح المهرجان، كما أنه أستعان بمجموعة من الشباب الموهبين العاشقين للسينما لذلك ظهر الحفل بهذا الشكل.

‫ وشرح فتحي، سبب اختيارة لسكيتش الكوميديا الذي قدمة النجم خالد الصاوي، خلال حفل الافتتاح، قائلًا إن كل ما قاله الصاوي يحدث فى الحقيقة بين المنتجين والممثلين لذلك قابله الفنانون بموجة من الضحك وهو بالطبيعة يحدث في كل دول العالم.

Advertisements

‫ ‫وعن الأغنية الخاصة بحفل افتتاح المهرجان واختيار أسماء أبو اليزيد لغنائها، أكد فتحي أن الأغنية فكرة بدأت من وقت تحضير مسلسل "خلصانة بشياكة "، لذلك قررت أن أنفذها في المهرجان واستعنت فيها مع الشاعرة منه القيعي، والملحن شريف مصطفي، والموزع أحمد طارق يحيي بدون أجر أيضا .

‫ وعن أسماء أبو اليزيد أكد أن اختيارها جاء بعد البحث عن ممثلة ومطربة في أن واحد وهو ما تواجد في أسماء أبو اليزيد بشكل كبير وظهر ذلك خلال حفل الافتتاح.

‫ وعن الصعوبات التي واجهته في إخراج حفل الافتتاح، قال فتحي: الصعوبات كانت قليلة ولكني آمل أن يقام حفل الافتتاح أو الختام في مكان أكبر داخل القاهرة القديمة بحيث يسع كل محبي السينما المصرية والعالمية.























