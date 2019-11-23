شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوربية بمهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
المبادرة التي انطلقت لأول مرة خلال الدورة 41، تقام بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة (ترويج السينما الأوروبية European Film Promotion).
الأفلام الثلاثة التي رشحت للجوائز أعلن عنها من قبل 42 ناقداً من 13 دولة، وتم اختيارهم بين 24 فيلماً من مختلف الدول الأوروبية عبر موقع Festival Scope، ومن المقررأن يعرض اثنين منها ضمن قسم البانوراما الدولية، هما
الأسباني "بونويل في متاهة السلاحف" إخراج سلفادور سيمو، والمقدوني "الإله موجود واسمه بترونيا"، إخراج تيونا ستروغر ميتيفسكا، بالإضافة إلى الفيلم البولندي "جسد المسيح" إخراج يان كوماسا.
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