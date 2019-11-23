شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى قمر يطرح أحدث أغانيه " ضحكت ليا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم مصطفى قمر، أحدث أغانيه "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا، والذى حقق نجاحا كبيرا، من كلمات تامرحسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم .

يذكرأن مصطفى قمر تلقى مؤخرا العديد من الإشادات الإيجابية بعدما طرح ألبومه الغنائى الجديد، والذى يحمل اسم "ضحكت ليا"، حيث لقى استحسان عدد كبير من متابعيه .

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ومن أغانى الألبوم "س م الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما ، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا " كلمات تامرحسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

كما يتضمن الألبوم أغنية "حبيبك اللى تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نفس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقى، "عارف" كلمات عصام حسنى، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوى" كلمات محمد عاطف، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.