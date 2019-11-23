تراند اليوم : اليوم .. أمينة تحيي حفلا غنائيا في الرياض

تحيي المطربة أمينة، حفلاً غنائيا اليوم في الرياض بإحدي ليالي المحروسة ومن المقرر أن تقدم أجمل أغنياتها الشعبية والطربية.

ونشرت الفنانه أمينة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صوره لها من بوستر الحفل وأرفقت تعليقا على الصورة

قائلة: “انشاء الله نشوف بعض على خير بكرة بإذن الله لقائى معاكم باحدى ليالى المحروسة وباقة من أجمل الاغنيات الشعبية والطربية والخليجية اللى انشاء الله تنول اعجابكم”.

وتابعت: “وشكرا لكل القائمين على الحفل والمنسقين وشكرا المملكة العربية السعودية”.سمو الملك سلمان وولى عهد المملكة سمو الأمير محمدبن سلمان وجزيل الشكر لسعادة المستشار تركى أل شيخ على كل مجهوده والدعم الفنى والرياضى وزارة الترفيه وفيت وكفيت .كفيت ووفيت”.

وفي سياق مختلف، بدأت فعاليات موسم الرياض في يوم 11 أكتوبر الماضي،وتستمر هذه الفعاليات إلى شهر يناير لعام 2020، وشهد موسم الرياض العديد من الحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي منهم عمرو مصطفي، عمرو دياب، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، تامر عاشور، نجوي كرم،أصاله، عاصي الحلاني،صابر الرباعي، ديانا حداد، حسين الجسمي.