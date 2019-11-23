أمل العوضي تعبر عن رغبتها في الاعتزال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة والإعلامية الكويتية أمل العوضي عن رغبتها في اعتزال الفن.

الفنانة الكويتية قالت، خلال مقطع فيديو نشرته على تطبيق “سناب شات”، إنها تعيش حياة مزدحمة ومتعددة الاهتمامات، لافتة إلى أنها تشعر منذ شهر أو أكثر بالملل.

أمل أضافت أنها تتمتع بالشهرة منذ عام 2006، مشيرة إلى أنها دخلت الفن وهي في الـ 16 من عمرها، وتركته عندما تزوجت في عمر الـ 18، ثم عادت له في سن الـ 20، حيث أن مرحلة شهرتها الفعلية امتدت بين عاميها الـ20 والثلاثين.

وأعربت عن شعورها بالحيرة وعن رغبتها أحياناً بالتوقف عن العمل، مؤكدة أن هذه الخطوة تتطلب منها الكثير من التفكير.

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وكانت الفنانة الكويتية أمل العوضي قد خضعت مؤخرا لعملية تجميل غريبة، حيث قامت خلالها بتطويل أنفها على عكس العادة، حيث ترغب النساء عادة في تصغير أنوفهن.

الفنانة الكويتية شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها من داخل عيادة التجميل، قالت فيه إنها تريد تطويل أنفها، فيما أعربت عن خوفها وسألت الطبيب عما إذا كان سيفعل ذلك بسهولة ومن دون أن تشعر بالألم فطمأنها.

أمل استعرضت خلال الفيديو شكلها بعد العملية، ووجهت الشكر للطبيب، وعبرت له عن سعادتها بالنتيجة التي وصلت لها.