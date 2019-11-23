عمل ضخم عن مايكل جاكسون في الطريق إلى هوليوود

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية وفنية عالمية يوم الجمعة 22 نوفمبر، أن قصة حياة مايكل جاكسون تتجه إلى هوليوود عبر المنتج الذي ساعد في صناعة الفيلم الشهير “الملحمة البوهيمية.

كما كشفت مجلات عالمية ومنها ديدلاين وفارايتي وهوليوود ريبورتر، عن أن المنتج جراهام كينج حصل على الحقوق بما في ذلك الحقوق الموسيقية من مؤسسة ممتلكات جاكسون ليصنع فيلمًا عن حياة النجم الذي تلطخ إرثه بمزاعم انتهاكات جنسية بحق أطفال.

والعمل المرتقب سوف يسلط الضوء على رحلة مايكل جاكسون ونجوميته كطفل قبل أن يتحول إلى أيقونة عالمية انتهت بوفاته عام 2009 عن 50 عاما بجرعة زائدة من عقار قوي يساعد على النوم قبل أسابيع من حفل كان يعتزم به العودة إلى الغناء.

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والجدير بالذكر أن مايكل جاكسون قد حوكم، وتمت تبرئته في عام 2005 من اتهامات بالتحرش الجنسي بصبي عمره 13 عاما. وفي عام 1994 قام بتسوية دعوى مدنية اتهم فيها بالاعتداء الجنسي على صبي آخر عمره 13 عاما أيضا.

وخضعت سمعة مايكل جاكسون للتدقيق مرة أخرى هذا العام بسبب فيلم وثائقي حصل على جائزة إيمي يُدعى “ليفينغ نيفرلاند” وفيه قال رجلان إن جاكسون اعتدى عليهما جنسيا في التسعينيات عندما كانا صبيين.

وهاجمت عائلة مايكل جاكسون الفيلم واستنكرته مؤسسة ممتلكاته معتبرة إياه “إعادة صياغة لمزاعم فاقدة للمصداقية وعفا عليها الزمن.

وقالت ديدلاين إن جون لوجان سيكتب سيناريو الفيلم، ولم يتم الإعلان عن فريق عمل الفيلم أو موعد صدوره.