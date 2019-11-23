محمد رمضان يجيب على أكثر سؤال يوجه إليه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد رمضان، سر اتجاهه للغناء رغم كونه ممثلًا، مؤكدًا أن هذا السؤال كثيرًا ما يتعرض له.

محمد رمضان، وقف أمام جمهوره خلال حفله الغنائي الأول في موسم الرياض، وقال: “الحقيقة مافرضني على الساحة الغنائية هو أنتم، والبداية كانت من إعلان والأغنية تخطت مجال الإعلان وانتشرت في كل الأفراح وجمهوري طلب مني أعمل أغنية تاني وعملت “نمبر وان”، ونجت، وعملت تالثة ورابعة وخامسة”.

وأضاف: “فيه خطة عملتها أنا وجمهوري رسمنا خطة ودخلنا بالراحة وشغلنا تفكيرهم وركبنا على الساحة”.

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وشهد حفل محمد رمضان الأول في السعودية عدد من اللوحات الفنية الراقصة مع إحدى الفرق، على نغمات أغانيه، ولم يخل الأمر من استعراضات محمد رمضان بسياراته وملابسه.

محمد رمضان، ظهر خلال الحفل وهو نائم على السرير، كما ظهر بعدد من السيارات ومنها فراري، وموتوسيكل، وحصان، وقدم بعض العروض وهو معلق في الهواء على ارتفاع كبير.

وحظي الحفل بنسبة نجاح كبيرة من الجمهور، وكانت تذاكر الحفل قد نفذت وتم طبع تذاكر إضافية قبل الحفل بساعات قليلة.