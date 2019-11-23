ريهام سعيد باكية: بقيت بقايا بني آدم.. وماحبش أن نهايتي تبقى كده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن المعاناة التي تشعر بها حاليا، بسبب تركها للعمل وجلوسها في المنزل، عقب أزمة تصريحاتها ضد مرضى السمنة.

ريهام قالت، في فيديو نشرته على حسابها على موقع “انستجرام”: “أكيد محبش تبقا نهايتي كده.. يعني بعد السنين دي كلها لو انت بتسيب شغلك المفروض بتتكرم في الآخر.. خصوصا لو مخلص وشاطر وضميرك صاحي أوي”.

وأضافت: “أنا بعيش فترة مش لطيفة خالص.. مش عشان بعيد لكن عشان حاسة إني قدمت كتير أوي وعمري راح.. وإن اتحصر كل تاريخي اللي في 16 سنة في 3 حاجات: أزمة فتاة المول والعفاريت والتخان”.

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وتابعت: “أنا دلوقتي بحارب عشان أعيش حياة طبيعية.. أنا بقيت بقايا بني آدم ومش مكسوفة إني بقول كده.. أنا بصحى كل يوم الفجر بقول لربنا ياخد لي حقي من كل حد ظلمني”.

يذكر أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد كانت قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها “صبايا”، قائلة: “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”، مضيفة: “منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك”.

وقد تم تحويل ريهام سعيد، للتحقيقات بعد وقفها عن العمل لمدة عام على خلفية تصريحاتها، الأمر الذي دعاها لإعلان اعتزالها العمل بالإعلام والفن.