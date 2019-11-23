رضوى الشربيني تظهر بالحجاب على الهواء.. وتعلق: يارب اكتبهالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بالحجاب على الهواء في إحدى حلقات برنامجها “هي وبس” على قناة CBC سفرة.

رضوى استضافت خلال الحلقة مصممة الطرح صباح مجدي، فقامت رضوى بارتداء طرحة لتجربتها، وأبدت إعجابها الشديد بشكلها في الحجاب، وتمنت أن تصبح محجبة.

الإعلامية المصرية علقت على شكلها بالحجاب، قائلة: “إيه ده.. حلو أوي صح.. يارب يكتبها.. يارب يكتبها.. يارب أبقى محجبة.. أنا مش عايزة أشيلها”.

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وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد عبرت من قبل عن رغبتها في ارتداء الحجاب، وذلك أثناء حديثها عن وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي المفاجئة.

رضوى قالت: “محدش فينا مستعد إنه يقابل ربنا.. واحدة زيي المفروض إنها تكون محجبة مفروض نكون بنصلي ولا بنكذب ولا بنم ويكون في ود ومودة ورحمة.. بس مفيش”.

واستطردت: “أنا مش داعية إسلامية خالص على فكرة وهبدأ بنفسي، موت هيثم خلاني مش عارفة.. اللي يقدر يقرب من ربنا أكتر من كده يقرب، وأنا أولكم.. اللي يقدر يقرب يعمل ده لأن الموت قريب أوي”.