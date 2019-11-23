رئيس شركة إنتاج لتايلور سويفت: تلقيت "تهديدات بالقتل" بسببك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن قطب الإنتاج الموسيقي، سكوتر براون، الجمعة، تلقي عائلته "تهديدات بالقتل"، بسبب خلافه مع النجمة تايلور سويفت حول ألبوماتها الموسيقية.

وبدأ خلاف مغنية البوب البالغة من العمر 29 عاماً علناً مع شركة الإنتاج التي يملكها براون هذا الصيف بعد شرائه علامتها السابقة "بيج ماشين لايبل" التي حصل بموجبها على حقوق معظم تسجيلاتها.

والأسبوع الماضي، قالت سويفت إن رؤساء "بيج ماشين" يمارسون "إشرافا استبداديا بمنعها من أداء أغنياتها القديمة خلال حفلة على التلفزيون وإصدار وثائقي عن حياتها على (نتفليكس)"، وناشدت معجبيها وزملاءها الفنانين لدعم قضيتها.



وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت شركة "بيج ماشين" إنها ستسمح لسويفت بتأدية بعض من أغانيها القديمة في حفل "أمريكان ميوزيك أواردز" الأحد.

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ولم يتحدث براون علنا عن هذا الخلاف، لكنه قال عبر تطبيق "أنستقرام" إن طلب سويفت تسبب في توجيه "تهديدات كثيرة بالقتل إلى عائلتي".

وأضاف متوجها إلى الفنانة: "أفترض أن هذا لم يكن في نيتك، لكن من المهم أن تفهمي أن كلماتك تحمل تأثيرا هائلا".

وتابع: "رغم خيبة أملي من لزومك الصمت بعدما أبلغك محاميك قبل 4 أيام بهذه التهديدات المستمرة، ما زلت آمل بأن نتمكن من إصلاح هذا الأمر"، ولم ترد تايلور سويفت بشكل علني على ما قاله براون.