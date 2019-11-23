حياة مايكل جاكسون تتحول لفيلم هوليوودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن المنتج جراهام كينج، الذي ساعد في صناعة الفيلم الشهير "الملحمة البوهيمية" حصل على الحقوق بما في ذلك الحقوق الموسيقية من مؤسسة ممتلكات الفنان الراحل مايكل جاكسون ليصنع فيلما عن حياته.

وذكرت مجلة "ديدلاين" إن جون لوجان سيكتب سيناريو الفيلم، ولم يتم الإعلان عن فريق عمل الفيلم أو موعد صدوره.

ومن المتوقع أن يسلط الفيلم الضوء على رحلة جاكسون ونجوميته كطفل قبل أن يتحول إلى أيقونة عالمية انتهت بوفاته 2009 عن 50 عاما بجرعة زائدة من عقار قوي يساعد على النوم قبل أسابيع من حفل كان يعتزم به العودة إلى الغناء.

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وحوكم جاكسون وتمت تبرئته عام 2005 من اتهامات بالتحرش الجنسي بصبي عمره 13 عاما، وفي 1994، قام بتسوية دعوى مدنية اتهم فيها بالاعتداء الجنسي على صبي آخر عمره 13 عاما أيضا.

وخضعت سمعة مايكل جاكسون للتدقيق مرة أخرى بسبب فيلم وثائقي حصل على جائزة إيمي يُدعى "ليفينج نيفرلاند" وفيه قال رجلان إن جاكسون اعتدى عليهما جنسيا في التسعينيات عندما كانا صبيين.

وهاجمت عائلة جاكسون الفيلم واستنكرته مؤسسة ممتلكاته معتبرة إياه "إعادة صياغة لمزاعم فاقدة للمصداقية وعفَّى عليها الزمن".