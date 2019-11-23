فيلم "باجال بانتي".. كوميديا تعيد جون أبراهام للقمة

بعد مرور 8 سنوات على أولى تجاربه الكوميدية في فيلم "ديسي بوي" يعود النجم الهندي جون أبراهام بالفيلم الكوميدي "باجال بانتي" الذي طُرح ٢٢ نوفمبر/تشرين الثاني، كاستراحة محارب من أفلام الحركة وأدوار التراجيديا التي تميز بها خلال مشواره الفني.

وتدور أحداث الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين و٤٠ دقيقة، حول 3 أصدقاء جمعهم سوء الحظ، لذا قرروا أن تكون مسيرتهم المستقبلية معاً بمدينة لندن في رحلة لمحاربة الحظ ومحاولة البحث عن عمل.

ولكن خلال مشوارهم تبدأ لعنة حظهم تصيب كل من يقترب منهم بداية من الفتاة "سانجانا" التي أحبت أحدهم "راج" وقررت مشاركته في مشروع بكل ثروتها ولكنه فشل تماماً بسبب الحظ، حتى أن وصل الـ3 أثناء محاولاتهم للهرب من سانجانا إلى منزل رجل أعمال كبير قرر أن يستغلهم كواجهة للمخاطر التي يواجهها نظرا لكثرة أعدائه ولكنه خسر ثروته أيضاً في حوادث غريبة كوميدية.

الجزء الثاني من الفيلم تبدأ فيه رحلة الثلاثي في التغير عندما يكتشفون بالصدفة "خزينة سرية" لأحد أعداء رئيسهم السابق بها أموال مسروقة من الهند، لذلك تبدأ خطة وطنية لإعادة تلك الأموال بمساعدة شقيق رجل الأعمال.

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أما المشهد الأخير فمطاردة تمزج بين الكوميديا والحركة ويظهر جون أبراهام لأول مرة في الفيلم بدور مقاتل يصارع عشرات من رجال العصابات قبل أن ينتهي الفيلم بوصول رجال الشرطة ونجاح الثلاثي في قهر الحظ والنجاح في مهمتهم.

مخرج الفيلم "أنيس بازمي" نجح بشكل رائع في جمع كوكبة كبيرة من نجوم بوليوود في عمل واحد على الرغم من أنه فيلم كوميدي، بالإضافة إلى أنه أظهر هؤلاء النجوم بأدوار مختلفة تماماً؛ أبرزهم "أنيل كابور" الذي قدم شخصية "واي فاي" شقيق رجل الأعمال، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها دوراً كوميدياً صريحاً.

كما قدمت "ألينا دكروز" دوراً كوميدياً بمعايير مختلفة تجمع بين الكوميدية والرومانسية، أما أرشاد فارسي وسوراب شوكلا فتألقا كعادتهما في الأدوار المساعدة مع وجود خبرة كبيرة في مجال الكوميديا.

في حين كانت كريتي خارباندا إحدى مفاجآت الفيلم سواء من خلال دورها المختلف أو الشكل الجديد الذي ظهرت به أو حتى الثنائي المميز بينها وبين بولكيت سامارات على الشاشة لأول مرة بعد أكثر من عام على إعلان ارتباطهما عاطفياً في الوسط.

الفيلم بشكل عام يعدّ "فيلم الأسرة الأول" دون منازع لعام 2019، وقد وصلت افتتاحية الإيرادات إلى 10 كرور روبية "1.5 مليون دولار"، كما أن أغنية الفيلم الأساسية "والله والله" التي قدمها المطرب نكاش عزيز تعدّ الأعلى مشاهدة خلال أسبوع وهي مزيج بين اللغتين العربية والهندية.