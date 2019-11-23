أول تعليق لـ محمد هنيدي بعد خضوعه لعملية جراحية استغرقت خمس ساعات

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Nov 23, 2019
طمأن النجم الكوميدي محمد هنيدي الجمهور على صحته بعد خضوعه منذ ثلاثة أيام لعملية جراحية في احدى المستشفيات استغرقت خمس ساعات.
ونشر “هنيدي” عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام صورة قبل خضوعه لعملية في فكيه، مطمئناً الجمهور على سلامته. وكتب: “الحمدلله صورة قبل العملية التي عملتها من ٣ ايام، خمس ساعات متواصلة، الحمدلله قومنا بالسلامة “.
وبعد تحسن صحته من المتوقع أن يستأنف “هنيدي” استعداداته لتصوير فيلمه “كينج سايز”، حيث يعقد جلسات عمل استعداداً للإعلان عن الأبطال المشاركين في الفيلم.
من ناحية أخرى، شارك “هنيدي” في موسم الرياض من خلال مسرحيته “3 أيام في الساحل”، للمخرج مجدي الهواري وشارك فيه عدد من النجوم وهم مها أبو عوف، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت وندى موسى.
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