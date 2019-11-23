قصة حياة مايكل جاكسون في فيلم سينمائي

افادت مجلات ديدلاين، فارايتي وهوليوود ريبورتر، إن المنتج جراهام كينج، الذي ساعد في صناعة الفيلم الشهير “الملحمة البوهيمية”، حصل على الحقوق بما في ذلك الحقوق الموسيقية من مؤسسة ممتلكات مايكل جاكسون ليصنع فيلمًا عن حياة النجم الذي تعرض إرثه مؤخراً لمزاعم انتهاكات جنسية بحق أطفال.

ومن المتوقع أن يسلط الفيلم الضوء على رحلة النجم الأميركي مايكل جاكسون ونجوميته كطفل قبل أن يتحول إلى أيقونة عالمية انتهت بوفاته في 25 حزيران/يونيو 2009 عن عمر يناهز الخمسين عامًا إثر تناوله جرعة قاتلة من مخدر البرونوفول.

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وكانت سمعة “جاكسون” قد خضعت للتشويه هذا العام بسبب فيلم وثائقي حصل على جائزة إيمي يُدعى “الخروج من نيفرلاند” تضمن اتهامات من رجلان قالا إن جاكسون اعتدى عليهما جنسيًا في التسعينيات عندما كانا صبيين.

واستقبلت عائلة “جاكسون” الوثائقي الذي عرض بعد عشر سنوات من وفاته بغضب عارم ووصفت العمل الفني بأنه “مؤلم ومثير للانزعاج”. واكدت “أنه بريء مئة بالمئة”. كما أثار الفيلم جدلاً جديدًا حول إرثه.

كما نفت عائلة جاكسون وإدارة أملاكه ما جاء على لسان الرجلين ووصفوه بأنه ”إعادة صياغة… لادعاءات مشكوك فيها”.

وكان جاكسون قد حوكم وتمت تبرئته في عام 2005 من اتهامات بالتحرش الجنسي بصبي عمره 13 عامًا. وفي عام 1994 قام بتسوية دعوى مدنية اتهم فيها بالاعتداء الجنسي على صبي آخر عمره 13 عاما أيضًا.