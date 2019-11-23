مي عمر تردّ على الساخرين من فستانها في مهرجان القاهرة.. وتكشف مفاجأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية مي عمر، إنها لا ترى أي داع للسخرية من فستانها الذي ظهرت به في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، موضحةً أنها عانت كثيرًا من أجل هذه الإطلالة التي تعمل عليها منذ قرابة 3 شهور.

وأضافت مي عمر في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أنها تحترم رأي الجمهور، لكن ليس كل من سخر منها يفهم في الموضة، مشيرةً إلى أنها احتاجت الكثير من المساعدات للوصول إلى "الريد كاربت" بسبب ثقل "ذيل" الفستان.

وأشارت مي عمر إلى أنها اختارت هذه الإطلالة؛ لأنها مختلفة وتستحق التعب الذي عانته منذ شهور، مشددةً على أنها في مهرجان عالمي وعلى الجمهور أن يعي أن هذا مظهرها في الخارج والمهرجان يقام كل عام وتنتظر الظهور بأفضل شيء يعبر عن الفن المصري ككل.

وأوضحت أنَّ الجمهور لو علم كم المعاناة لما فكر في الانتقادات، مشيرةً إلى أنها رأت تعليقات ساخرة أكثر من كونها انتقادات وهو ما أخذته بصدر رحب على اعتبار أن المصريين لديهم حس كوميدي في التهريج، مردفةً: "إحنا ألطف شعب بيعرف يعمل نكتة".

وكشفت مي عمر عن مفاجأة حيال هذه الإطلالة؛ إذ نقلت الفستان من دبي إلى القاهرة من خلال تصميم "بوكس" خاص به بسبب كبر حجمه، لافتة إلى أنه تم عرض هذا الفستان قبل شهور في دبي من توقيع الستايلست إيمان الخميسي.

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وجاءت إطلالة مي عمر بفستان قصير حمل اللون "التركواز" وتميّز بأكمام طويلة واتّسم الجزء السفلي من التصميم بأنه مزيّن بالريش مع بعض التطريزات الراقية واللامعة، وأضافت إليه ذيلًا افترش السجادة الحمراء.

وكانت مي عمر تعرضت لانتقادات وسخرية على إطلالتها وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها المتابعون بأنها صاحبة أجمل بطانية في حفل الافتتاح، إضافة إلى أن إحدى المتابعات سخرت منها قائلةً: "حد شايف عشة الفراخ اللي وقعت فيها، مي عمر فستانها".

وتعاقدت الفنانة مي عمر مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال؛ إذ تؤدي دور البطولة النسائية أمامه في أول تعاون يجمعهما في مسلسل واحد.