أغنية “مهب الريح” الأعلى مشاهدة في ألبوم خالد عبد الرحمن الجديد

القاهرة – لايف ستايل
يحصد الفنان السعودي خالد عبد الرحمن نجاح ألبومه الجديد“زمان البعد”، والذي طرحه مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
وتحقق أغاني خالد عبد الرحمن الجديدة رواجًا ملحوظًا، فيما حظيت أغنية “مهب الريح” على أعلى نسبة مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، حيث حققت أكثر من ربع مليون مشاهدة في خمسة أيام.
ويتضمن الألبوم أربع أغنيات جديدة من ألحان سهم، وهي “زمان البعد” و”مهب الريح” كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز، “بالله من جدك” كلمات سعود البابطين و”ليالينا” كلمت قوس.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “روتانا” كانت قد شنّت حملة واسعة ترافقت مع إطلاق الألبوم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
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