نيللي مقدسي تتألق بـ الأسود في أحدث إطلالة لها

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، الجمهور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام. وظهرت "نيللي مقدسي" في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستان قطيفة باللون الأسود كشف عن ساقها، ونالت الصور إعجاب الجمهور. وعلقت على الصور قائلة: "اثنان قد يهتمان بأدق تفاصيلك شديد الحب وشديد الحقد #نيللي_مقدسي". يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي. Advertisements قد يهمك ايضاً: ياسمين صبري بإطلالة شتوية في أحدث جلسة تصوير بعد اختفائه بسبب وفاة هيثم زكي الفيشاوي يعود بجلسة تصوير مع زوجته

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