هاني شنودة يوضح قصة اسم الهضبة الحقيقي

ظهر الموسيقار هاني شنودة، في أحد اللقاءات التليفزيونية وصرّح بأن الهضبة عمرو دياب، اسمه الحقيقي ليس عمرو حيث قال: "اسمه مش عمرو لكن آخر الاسم دياب".

وأكد هاني شنودة أن عمرو دياب هو من دق باب غرفته في أحد الفنادق ببورسعيد، وطلب منه أن يعمل في مجال الغناء ويذهب معه إلى مصر، قائلًا: "شفت في عنيه نظرة بتقول إنه مش راجع بورسعيد تاني وإنه هيرمي كل ده وراه وهيعمل مستقبل جديد".

وأوضح أنه قال لعمرو دياب: "إنت عندك مشكلتين.. الأولى اللكنة.. والتانية إنك قاعد فـي بورسعيد".

وأضاف هاني شنودة أنه فوجئ بعمرو صباح اليوم التالي يقف وسط الفرقة ومستعد للمغادرة إلى مصر معهم، فسأله: "أين ستعيش في مصر؟"، فرد عليه قائلًا: "مالكش دعوة بحاجة أنا هتصرف".

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كما أكد الموسيقار هاني شنودة أنه توسط لـ "عمرو دياب" بعد ذلك للالتحاق بمعهد الموسيقى العربية.

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