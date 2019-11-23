القاهرة – لايف ستايل
ظهر الموسيقار هاني شنودة، في أحد اللقاءات التليفزيونية وصرّح بأن الهضبة عمرو دياب، اسمه الحقيقي ليس عمرو حيث قال: "اسمه مش عمرو لكن آخر الاسم دياب".
وأكد هاني شنودة أن عمرو دياب هو من دق باب غرفته في أحد الفنادق ببورسعيد، وطلب منه أن يعمل في مجال الغناء ويذهب معه إلى مصر، قائلًا: "شفت في عنيه نظرة بتقول إنه مش راجع بورسعيد تاني وإنه هيرمي كل ده وراه وهيعمل مستقبل جديد".
وأوضح أنه قال لعمرو دياب: "إنت عندك مشكلتين.. الأولى اللكنة.. والتانية إنك قاعد فـي بورسعيد".
وأضاف هاني شنودة أنه فوجئ بعمرو صباح اليوم التالي يقف وسط الفرقة ومستعد للمغادرة إلى مصر معهم، فسأله: "أين ستعيش في مصر؟"، فرد عليه قائلًا: "مالكش دعوة بحاجة أنا هتصرف".
كما أكد الموسيقار هاني شنودة أنه توسط لـ "عمرو دياب" بعد ذلك للالتحاق بمعهد الموسيقى العربية.
قد يهمك ايضاً:
تعرف على طقوس عمرو دياب خلال إحياء الحفلات منها الصعود فجأة للمسرح
عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه في حفل غنائي كبير
كانت هذه تفاصيل خبر هاني شنودة يوضح قصة اسم الهضبة الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.