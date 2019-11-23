بابلو ألبوران يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا على يوتيوب

القاهرة – لايف ستايل
تواصل أغنية النجم الإسباني بابلو ألبوران الجديدة Tabú تحقيق أرقامًا قياسية عبر المتاجر الرقمية الكبرى بعد أيام على طرحها.
وتخطى كليب الأغنية الذي تشارك فيه إلى جانب بابلو المغنية Ava Max، أكثر من 15 مليون مشاهدة بعد أسبوعين على إتاحة عرضه عبر قناة بابلو على موقع “يوتيوب”.
هذا ويتصدّر الكليب قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في عدد كبير من بلدان العالم.
ويتمتع بابلو ألبوران بشعبية واسعة في إسبانيا والبلدان الأوروبية، كما وتحظى أعماله الفنية بمتابعة واسعة في أميركا وعدد كبير من البلدان العربية.
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