تكريم حسن الرداد في أكاديمية الفنون ويواصل تحضيرات"“لوكاندة الأوباش"

كرّم ملتقى ملتقى شباب الأكاديمية في أكاديمية الفنون بجمهورية مصر العربية، النجم حسن الرداد على تألقه في مسيرة فنيّة استثنائية.

وجاء تكريم حسن الرداد إلى جانب نخبة من الفنانين الذين قدموا أعمالًا تمثيلية مميزة أغنت على مرّ السنوات الأرشيف الفني في مصر.

وأعرب “الرداد” عن سعادته بهذا التركيم، حيث شارك الجمهور بصور من الحفل الذي أقيم في أكاديمية الفنون، وكتب بتعليقه عليها: “سعيد جدا بتكريمى اليوم فى ملتقى شباب الأكاديمية و ذلك فىأكاديمية الفنون مع نخبة من اساتذة عظام قدموا لنا أعمال فنية خالدة فى تاريخنا الفنى و فعلا اتشرفت بوجودى معاهم النهاردة”.

وخصّ حسن الرداد، رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور أشرف زكي بالشكر فكتب: “شكرا دكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية على هذا التكريم و هذا الحفل المشرف”.

على صعيد آخر، يواصل حسن الرداد التحضير لمسرحيته الجديدة “لوكاندة الأوباش” والتي تجمعه لأوّل مرّة مع النجمة اللبنانية مايا دياب في بطولة مشتركة، على أن يتم عرضها في موسم الرياض الترفيهي، في المملكة العربية السعودية.

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مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي. يلعب بطولتها إلى جانب مايا دياب وحسن الرداد كل من شيماء سيف وحمدي المرغني.

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