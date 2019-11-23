بالفيديو ..بعد 91 عاماً على ميلادهما.. هل ميكي وميني ماوس كانا زوجين ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع الاحتفال السنوى بعيد ميلادهما .. كشف تقرير خاص لقناة cnn بالعربى حقيقة العلاقة بين ميكي وميني ماوس
وأوضح التقرير أنه في عام 1933، اعترف والت ديزني بأن الثنائي ميكي وميني ماوس متزوجان بالفعل لافتا إلى أن يوم 18 نوفمبر كل عام نحتفل بمناسبة عيد ميلاد الزوجين .
وكشف الفيلم عن بعض الحقائق المرتبطة بالثنائى ميكى ومينى، مؤكدا على اعترافه بزواجهم عام 1933، وإن اسمائهم الحقيقة كانت مورتيمر و مينيرفا .
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