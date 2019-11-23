شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو ..بعد 91 عاماً على ميلادهما.. هل ميكي وميني ماوس كانا زوجين ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع الاحتفال السنوى بعيد ميلادهما .. كشف تقرير خاص لقناة cnn بالعربى حقيقة العلاقة بين ميكي وميني ماوس

وأوضح التقرير أنه في عام 1933، اعترف والت ديزني بأن الثنائي ميكي وميني ماوس متزوجان بالفعل لافتا إلى أن يوم 18 نوفمبر كل عام نحتفل بمناسبة عيد ميلاد الزوجين .

و سلط التقريرالضوء على عيد ميلاد ميكى و مينى وأكد على احتفال الفارالأشهر حول العالم بعيد ميلاده ال 91 لافتا إلى أن احتفال مينى أيضا بعيد ميلادها فى نفس اليوم بعد ظهرا معا فى فيلم عام 1928 .

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وكشف الفيلم عن بعض الحقائق المرتبطة بالثنائى ميكى ومينى، مؤكدا على اعترافه بزواجهم عام 1933، وإن اسمائهم الحقيقة كانت مورتيمر و مينيرفا .