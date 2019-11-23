فن ومشاهير

بالفيديو ..بعد 91 عاماً على ميلادهما.. هل ميكي وميني ماوس كانا زوجين ؟

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو ..بعد 91 عاماً على ميلادهما.. هل ميكي وميني ماوس كانا زوجين ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع الاحتفال السنوى بعيد ميلادهما .. كشف تقرير خاص لقناة cnn  بالعربى حقيقة العلاقة بين ميكي وميني ماوس 

وأوضح التقرير أنه في عام 1933، اعترف والت ديزني بأن الثنائي ميكي وميني ماوس متزوجان بالفعل لافتا إلى أن يوم 18 نوفمبر كل عام نحتفل بمناسبة عيد ميلاد الزوجين .

 

و سلط التقريرالضوء على عيد ميلاد ميكى و مينى وأكد على احتفال الفارالأشهر حول العالم بعيد ميلاده ال 91 لافتا إلى أن احتفال مينى أيضا بعيد ميلادها فى نفس اليوم بعد ظهرا معا فى فيلم عام 1928 . 

 

Advertisements

وكشف الفيلم عن بعض الحقائق المرتبطة بالثنائى ميكى ومينى، مؤكدا على اعترافه بزواجهم عام 1933، وإن اسمائهم الحقيقة كانت مورتيمر و مينيرفا . 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ..بعد 91 عاماً على ميلادهما.. هل ميكي وميني ماوس كانا زوجين ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا