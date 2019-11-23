شكرا لقرائتكم خبر عن رامي إمام ينشر كل يوم فيديو من كواليس تصوير مسلسل "فالانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر المخرج رامى إمام بشكل يومى على موقع "انستجرام"، عدد من الفيديوهات من داخل تصوير مسلسل "فالنتينو"، للزعيم عادل إمام بسبب الشائعات التي انتشرت عن وفاة الزعيم والتى يتم تداولها بشكل غير صحيح، تارة عن تعرضه لوعكة صحية وتارة عن خبر وفاته، لذلك قرر رامى إمام أن يتواصل بشكل مباشر مع الجمهور من خلال صفحته ليطمئن على والده الزعيم عادل إمام عند بداية التصوير.

ولم يكن للمخرج رامى إمام أى حساب خاص على مواقع التواصل الإجتماعى، سواء فيس بوك أو انستجرام، لفترة طويلة حتى قرر التواجد منذ فترة لكى يتواصل مع جمهوره ومحبيه وأصدقائه خاصة بعد كثرة شائعة توقف مسلسله بسبب الأزمات الصحية لوالده الزعيم عادل إمام.

تطورالمخرج رامي إمام مع مواقع التواصل الاجتماعي وتعامله معها بشكل جيد كالترويج لمسلسله ونفي الشائعات جعل الجمهور يرتبط به ويحب متابعته، ويشارك جمهوره بيومياته من خلال استورى انستجرام او نشر فيديو عام من الكواليس والحديث مع الجمهور.

وقطع الزعيم شوطًا كبيرًا من تصوير العمل، حيث أوشك على الانتهاء منه، ويعود به للدراما بعد غيابه العام الماضى، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك فى البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ويجسد الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نورعبد المجيد فالانتينو ، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعى.

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