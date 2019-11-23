شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Frozen 2 يقترب من حصد 130 مليون دولار × 4400 شاشة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت التقديرات المبكرة لشباك التذاكرهذا الأسبوع، إن فيلم الانميشن Frozen 2 يتطلع لحصد 130 مليون دولار داخل أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية داخل 4400 شاشة عرض في مختلف أنحاء امريكا.

وتأتي هذه التقديرات بشكل أعلى بكثير من التقديرات التي توقعتها شركة ديزني لفيلمها الجديد، والتي جاءت في حدود الـ 100 مليون دولار، ووفقاَ للتقديرات الأولية فأن الافتتاحية المتوقعة للفيلم إذا تحققت سيكون ثاني أعلى افتتاح محلي لفيلم منذ عرض فيلم "The Lion King" الذي حقق 191.8 مليون دولار.

وحصد الجزء الأول من الفيلم وقت عرضه عددًا هائلاً من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، جائزة أفضل فيلم "‘نيميشن" وجائزةBest Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة البافتا وAfrican-American Film» و«American Cinema Editors وAnnie Awards.