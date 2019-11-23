شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان خورى تشارك بفيلمها "احكيلى" في مهرجان "أمستردام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت أمس المنتجة والمخرجة ماريان خوري في حلقة نقاشية والتي تديرها الكاتبة الأميركية باميلا كون وذلك في إطار فعاليات مهرجان أمسترادم الدولي للأفلام الوثائقية(IDFA) ، وعلى مدار ساعةٍ تحدثت ماريان حول مشوارها السينمائى، وأسلوبها في صناعة الأفلام الوثائقية، مع عرض بعض اللقطات من أعمالها.

وبفيلمها الوثائقي "أحكيلى" ، تشارك ماريان خورى فى المهرجان نفسه في عرضٍ عالمى أول بدورته ال32، والتي تنعقد في الفترة من 20 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، ويعتبر مهرجان إدفا أحد أهم المهرجانات لمحترفي صناعة الفيلم الوثائقي ويقدم المهرجان حوالي 329 فيلما وثائقيا إبداعيا ومشاريع وثائقية تفاعلية مصحوبة بالعروض والنقاشات مع المخرجين والضيوف الخاصين.

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" احكيلي" هو الفيلم المصري الوحيد الذي يشارك في المسابقة الدولية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة ما بين 20 وحتى 29 نوفمبر، ويرصد الفيلم رحلة حميمة عبر الزمان و المكان تمتد عبرأربع نساء من العائلة، والذي اعتمدت فيه ماريان على أرشيف كبير للعائلة ، من صوروفيديوهات وتسجيلات مع والدتها وجدتها وخالها المخرج الراحل يوسف شاهين، كما أن أحداثه تتنقل بين المدن التي ارتبطت بها العائلة وهي الإسكندرية والقاهرة وصولاً لباريس ولندن وهافانا.