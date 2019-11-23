شكرا لقرائتكم خبر عن صور..عزيز مرقة و بابلو وابيوسف يشعلان أولى حفلات "كوكب الموسيقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم الأردني عزيز مرقة أولى حفلاته الغنائية بعنوان" كوكب الموسيقى" أمس الجمعة بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وقدم عزيزعدد من أغانيه المميزة والمحببة لدي الجمهور،" ما في منك "،" يا بنت الناس " ،"بحكي لحالي" وغيرها، وقام بتقديمها بمصاحبة البيانوبالإضافة إلي" جاني جاني " لحكيم والتي أشعلت المزيد من أجواء الإثارة حتي ختام فقرته.

وأحيا أولى فقرات الحفل نجم الراب مروان بابلو الذي تفاعل معه الجمهور وقدم أغاني "فري" ،"الجميزة" ،"ابومكه" ،"سندباد" ،"سكانيا" .. وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور.

كما قدم نجم الراب أيضا ابيوسف عدد كبير من أغانيه الاجتماعية الساخرة المحببه لدي الشباب منها "طب ومالو" ، "ماتيجي نسيب كل ده ونمشي" ،"أوهام " ،"بهبد".. وغيرها ممن طالب بها محبيه.

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عزيز مرقة



عزيز مرقة







