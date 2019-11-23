متحف القوات الجوية.. إلهام شاهين وأصالة أمام طائرة كان يقودها "مبارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

زرات الفنانة إلهام شاهين، متحف القوات الجوية، بصحبة الفنانة أصالة والتي اصطحبت ابنتها شام.

ونشرت إلهام، صورًا لها من أمام طائرة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "متحف القوات الجوية مع الطائره t u 16 التي كان يقودها الرئيس حسني مبارك، من قاعدة بنى سويف الجوية أثناء وجوده كضابط طيار فى الخدمة".

يذكر أن إلهام شاهين، شاركت الأربعاء الماضي، في حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط حضور فني وإعلامي كبير.