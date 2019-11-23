محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قال الفنان إدوارد، إنه رفض عرض المخرج أحمد سمير فرج لتقديم شخصية والد ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي".
وتابع إدوارد، في برنامج "سهرانين" على قناة "On E": "الدور تم إسناده إلى الفنان جمال عبدالناصر، وتأكدت إني مكنش ينفع أقدمه بعد قراءة السيناريو، ومكنتش مقتنع بيه بسبب فارق الطول بيني وبين ياسمين، فهي أطول مني، وهذا سيجعل المشاهد تبدو كوميدية وليست درامية".
وأضاف، أنهما اتفقا على تقديم شخصية العم الأصغر مؤكدًا أنه أحب تقديم شخصية الرجل الكبير نسبيًا، والذي يمتلك ابنًا شابًا ليرى إذا ما كان الجمهور سيتقبله في مثل هذه الأدوار، متابعًا: "الحمد لله شفت نجاح أنا نفسي لحد دلوقتي، مخضوض منه".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| إدوارد: رفضت أجسد والد ياسمين صبري في الدراما بسبب طولها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.