فيديو| إدوارد: رفضت أجسد والد ياسمين صبري في الدراما بسبب طولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان إدوارد، إنه رفض عرض المخرج أحمد سمير فرج لتقديم شخصية والد ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي".

وتابع إدوارد، في برنامج "سهرانين" على قناة "On E": "الدور تم إسناده إلى الفنان جمال عبدالناصر، وتأكدت إني مكنش ينفع أقدمه بعد قراءة السيناريو، ومكنتش مقتنع بيه بسبب فارق ‏الطول بيني وبين ياسمين، فهي أطول مني، وهذا سيجعل المشاهد تبدو كوميدية وليست درامية".‏

وأضاف، أنهما اتفقا على تقديم شخصية العم الأصغر مؤكدًا أنه أحب تقديم شخصية الرجل الكبير نسبيًا، ‏والذي يمتلك ابنًا شابًا ليرى إذا ما كان الجمهور سيتقبله في مثل هذه الأدوار، متابعًا: "الحمد لله شفت نجاح أنا ‏نفسي لحد دلوقتي، مخضوض منه".‏