"ملوك الجدعنة".. نانسي عجرم تهنئ المنتخب المصري الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على تهنئة المنتخب الوطني المصري الأولمبي عقب فوزه ببطولة أمم أفريقيا بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2 - 1. وكتبت نانسي، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "ألف مبروك لمنتخب مصر الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ .. ملوك الجدعنة يا أبطال". يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، أقيمت هذا العام بمصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، وتأهل المنتخب الوطني إلى أولمبياد طوكيو 2020 في اليابان.

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