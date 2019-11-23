منة شلبي : أحب العمل مع آسر ياسين.. وفكرة "في كل أسبوع يوم جمعة" جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

عبرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها بتجربة مسلسلها الجديد "في كل أسبوع يوم جمعة" الذي تقوم بتصويره حاليا، متمنية أن يلاقي إعجاب الجمهور .

وقالت منة إن فكرة المسلسل جديدة وهو 10 حلقات، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من تصويره سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وهي تجربة موجودة في العالم كله.

وأضافت أنها سعيدة بالمشاركة في المسلسل مع الفنان آسر ياسين خاصة أن هذه أول مرة يجمعها به مسلسل وهي تحب العمل معه، بعدما عملت معه في بعض الأفلام، كان آخرها "تراب الماس".

Advertisements

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، وسيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبدالناصر.

وتحكي الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتم من خلاله بعض الجرائم الغامضة ويكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.

ويشارك في المسلسل سوسن بدر وعارفة عبدالرسول ومي الغيطي وإخراج محمد شاكر خضير.