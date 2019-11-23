مخرج "بيك نعيش" لـ"الخليج 365": أشعر بالخوف.. ورأي هند صبري أسعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد المخرج التونسي مهدي برصاوي، أنه يعتبر عرض "بيك نعيش" كفيلم افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شرف كبير له ولتونس.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "خايف شوية، ان شاء الله ردود الأفعال تكون إيجابية والجمهور يتفاعل مع الفيلم"، وعن مشاركته في أكثر من مهرجان على مستوى العالم، أشار إلى تلقيه ردود أفعال إيجابية على مستوى العالم، وأتاح له الأمر التفاعل مع عدة ثقافات والتعرف على وجهة نظرهم في الفيلم، منها: الهند وألمانيا إلى جانب عرضه في تونس والقاهرة.

وأعرب مهدي عن سعادته برأي الفنان هند صبري في فيلمه وقت عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي "حكيت مع هند شفنا بعض في فينيسيا وقالت لي إن الفيلم عجبها برشا، وهذا شرف كبير لي وشيء يفرحني".

Advertisements

مهدي أكد أن الفيلم كان صعب في كل مراحلة "الكتابة والتمويل والتصوير وما بعد الإنتاج".

"بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي، وفيه تتحول رحلة فارس ومريم إلى الجنوب التونسي كارثة عندما يتعرض ابنهما الوحيد عزيز لطلق ناري عشوائي. إصابته التي تستلزم زراعة كبد تقلب حياة الأسرة، وتكشف عن سر قديم طال إخفائه يكاد يهدد علاقة الزوجين للأبد.