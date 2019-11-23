بطلة "بيك نعيش" لـ"الخليج 365": الفيلم إنساني.. وسعيدة بوجودي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة التونسية نجلاء بن عبدالله، إنها سعيدة بالتواجد في مصر، من خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفيلم "بيك نعيش" الذي ينافس على جوائز مسابقة "آفاق السينما العربية".

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ألعب دور البطولة أمام الفنان سامي بوعجيلة، أجسد شخصية امرأة بغض النظر عن جنسيتها، لأن الموضوع إنساني بالأساس، عن قصة زوجين: خيانة، أمومة، حب".

وأضافت نجلاء "أول مرة اجي مصر، كنت قطعت على نفسي عهد مجيش مصر من غير فيلم، فرحانة ان حققت اللي اتمنيته وفرحانة بوجودي في مصر"، مؤكدة أنها مهتمة بمعرفة انطباعات الجمهور المصري، وإذا ما كان سيعجبهم العمل أم لا، والنقد الذي سيُقال على الفيلم "أقصد النقد البناء الذي يجعل الفنان يطور من نفسه".

Advertisements

وشددت على أنها لا تمانع المجيء إلى مصر والمشاركة في أي عمل فني، إذ جاءتها الفرصة المناسبة "بمثل في تونس لو يجيني عمل في مصر ليه لا هوافق"، مشيرة إلى أن اللهجة المصرية تربت عليها من خلال مشاهدة الأفلام والمسلسلات، لكن بعد فترة ضيعت اللهجة وسيحتاج منها الأمر لبعض الجهد.

"بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي، وفيه تتحول رحلة فارس ومريم إلى الجنوب التونسي كارثة عندما يتعرض ابنهما الوحيد عزيز لطلق ناري عشوائي. إصابته التي تستلزم زراعة كبد تقلب حياة الأسرة، وتكشف عن سر قديم طال إخفائه يكاد يهدد علاقة الزوجين للأبد.