"سيدة البحر" يتوج بثلاث جوائز في ختام "الرباط الدولي لسينما المؤلف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين بثلاث جوائز خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، وهي: جائزة لجنة التحكيم أفضل فيلم وجائزة أفضل مخرج للمخرجة شهد أمين وجائزة لجنة تحكيم النقاد.

وحضر حفل ختام المهرجان وتسلم الجوائز المنتج المنفذ محمد الدراجي، بينما تواجد باقي صنّاع الفيلم في القاهرة لحضور عرض فيلمهم ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في مسابقة آفاق السينما العربية.

وشهد العرض في القاهرة حضور عدد من الفنانين، منهم: هنا شيحة، شيرين رضا، رانيا يوسف، التونسية ساندي علي، المنتج السعودي الدكتور العباس بن العباس.

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ويستكمل فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين، أحدث الإنتاجات السينمائية من شركة "إيمج نيشن أبوظبي"، مشاركته بمهرجان سنغافورة السينمائي الدولي كأول عرض آسيوي للفيلم في الفترة من 21 نوفمبر لـ1 ديسمبر.

ويحكي فيلم "سيدة البحر" للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين حكايةً أسطورية عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها والتي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة. وحصل الفيلم في عرضه العالمي الأول على جائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعاً ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة خلال فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

فيلم "سيدة البحر" من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد أمين، وهو من إنتاج شركة "إيمج نيشن أبوظبي" وشارك في الإنتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة "فيلم سوليوشنز، ورولا ناصر من شركة "إماجيناريوم فيلمز"، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري، ويقوم ببطولته بسيمة حجّار في دور حياة وأشرف برهوم ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي، وقد صورت جميع أحداث الفيلم بسلطنة عُمان.