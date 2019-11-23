تراند اليوم : إعلامية شهيرة تهاجم إلهام شاهين:"احتشمي يا وليه وغطي جسمك المربرب"



شنت الإعلامية كويتية شهيرة هجومًا حادًا على الفنانة المصرية إلهام شاهين، بعد ظهورها بفستان مثير مهرجان القاهرة السينامئي الدولي في دورته الـ41 والذي يعقد بدار الأوبرا المصرية.

وقالت الاعلامية الكويتية مي العيدان، مهاجمة إلهام شاهين، إن عليها أن تحترم سنها وتغطي جسدها الذي وصفته بـ"المريرب".

وكتبت مي العيدان على حسابها عبر موقع "تويتر: "الهام شاهين . . ماتبين تحترمين جسمك المريرب احترمي عمرك ٥٧ سنه ترى مش باقي كتير. . ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك. . بالعكس الصوره تثير الشفقه . . . بليز لا تستمري احتشمي ياوليه".

وهاجم متابعون الإعلامية الكويتية بسبب نقدها الجارح للفنانة المصرية، وعلق احدهم قائلًا :" الانتقاد لازم يكون بشكل محترم بدون تجريح لكائن من كان ... بس سبحان الله هذا حالنا نموت بالتجريح والنقد ... يا حضرة الاعلامية الشباب شباب القلب مو العمر واللبس وأعتقد ماراح تتحاسبي عنها بس ما قول غير يخرب بيت الواسطة يلي عملتك صحافية وكاتبة".

الهام شاهين . . ماتبين تحترمين جسمك المريرب احترمي عمرك ٥٧ سنه ترى مش باقي كتير. . ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك. . بالعكس الصوره تثير الشفقه . . . بليز لا تستمري 🏃🏃🏃احتشمي ياوليه

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#مي#مي_العيدان #سكوب#كشف… https://t.co/9XMg1xXMeP — مي العيدان (@mayal3eidan) November 21, 2019

— مي العيدان (@mayal3eidan)